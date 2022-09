Stilsicherer Auftritt: Herzogin Meghan strahlt in rotem Zweiteiler

Eleganter Auftritt in Manchester: Herzogin Meghan (41) hat beim «One Young World Summit»-Kongress mit ihrem Outfit begeistert. Die 41-Jährige erschien in Begleitung ihres Ehemanns, Prinz Harry (37), in einem korallenroten Zweiteiler. Die hochgeschlossene Bluse von Another Tomorrow kombinierte sie mit einer passenden weiten Hose der Luxusmarke in der gleichen Farbe. Rote Pumps von Aquazzura vervollständigten das unifarbene Outfit.