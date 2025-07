Stilvoller Auftritt: Carole und Michael Middleton glänzen in Wimbledon

Carole (70) und Michael Middleton (76) haben beim renommierten Tennisturnier in Wimbledon einen souveränen Auftritt hingelegt. Die Eltern von Prinzessin Kate (43) erschienen am Montag ohne ihre Tochter im «All England Lawn Tennis and Croquet Club» und zeigten dabei ihr Gespür für eine angemessene Tennis–Garderobe.