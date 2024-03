Stimmband-OP: Kann Jon Bon Jovi bald wieder auf Tour gehen?

Das Tourleben fehlt Jon Bon Jovi

Weiter erklärte der Musiker in dem Interview, er sei auf dem Weg der Besserung und habe sich die Zeit genommen, einen Song pro Tag für das Album zu machen. Es sei aber «mein Bedürfnis, mein Wunsch, meine Sehnsucht, in der Lage zu sein, zweieinhalb Stunden pro Nacht an vier Abenden pro Woche über Monate hinweg zu spielen», sagte Bon Jovi dem Radiosender. «Und daher arbeite ich auf dieses Ziel hin.»