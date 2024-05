Stimmprobleme: Bruce Springsteen muss eine Pause einlegen

Bruce Springsteen (74) muss länger pausieren. Nachdem er am Samstag kurzfristig seinen Gig in Marseille abgesagt hatte, fallen nun auch seine Konzerte in Prag und Mailand aus. In der tschechischen Hauptstadt wollte der «Boss» mit seiner E Street Band am 28. Mai 2024 auftreten, in Mailand am 1. und 3. Juni. Das gab das Team des Superstars unter anderem auf Instagram bekannt.