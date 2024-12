«Stirb langsam 2»-Star im Alter von 82 Jahren verstorben

An der Seite von Denzel Washington und Bruce Willis

In seiner mehr als 50 Jahre umfassenden Karriere spielte Evans in mehr als 120 Film– und Fernsehproduktionen mit. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte die des Leslie Barnes, dem Mitarbeiter im Flugsicherungsturm in «Stirb langsam 2», an der Seite von Hollywoodstar Bruce Willis (69). Auch an der Seite von Schauspieler und Regisseur Denzel Washington (69) war Evans 1984 in dem Kriegsfilm «Sergeant Waters – Eine Soldatengeschichte» zu sehen.