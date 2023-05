Stockholm: Darum lohnt sich ein Trip in Schwedens Hauptstadt

Kulinarische Höhenflüge

Stockholms Nähe zum Wasser spiegelt sich auch in der Kulinarik wider. So lassen sich auf den Speisekarten diverse Fischgerichte wie Garnelenbrötchen («Räksmörgas») oder der traditionell zur «Kräftskiva» im Spätsommer servierte Flusskrebs finden. Wer selber kocht, besorgt seine Zutaten in der 1888 eröffneten Markthalle Östermalms Saluhall. Sie bietet eine grosse Auswahl an schwedischen Delikatessen - von Elchsalami bis eingelegtem Hering.