«Stolz und Vorurteil»: Emma Corrin und Olivia Colman in Hauptrollen

Miniserie eine «getreue, klassische Adaption des Romans»

Der Streaming–Gigant bezeichnet die Miniserie in einer Mitteilung als «eine getreue, klassische Adaption des Romans». Das Drehbuch stammt dabei von der britischen Journalistin Dolly Alderton (36). «Einmal in einer Generation kann eine Gruppe von Menschen diese wunderbare Geschichte neu erzählen, und ich fühle mich sehr glücklich, ein Teil davon sein zu dürfen», so Alderton in einer Erklärung.