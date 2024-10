«Stolz und Vorurteil»: Netflix plant Adaption des Literaturklassikers

«Stolz und Vorurteil» erzählt bekanntermassen die Geschichte der unverheirateten Lizzy Bennet, die auf den arrogant wirkenden Mr. Darcy trifft. In für spätere romantische Stoffe typischer Manier können sich die zwei Figuren zunächst nur schwer ausstehen, erkennen jedoch im Verlauf der Handlung ihre Zuneigung füreinander. Zu den berühmtesten Adaptionen zählen die 1995 erschienene BBC–Serie mit Colin Firth (64) und Jennifer Ehle (54) in den Hauptrollen sowie ein Kinofilm aus dem Jahr 2005, in dem Keira Knightley (39) und «Succession»–Star Matthew Macfadyen (49) Lizzy und Mr. Darcy verkörpern.