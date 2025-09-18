Stolzer Papa: Justin Biebers Sohn Jack Blues kann laufen

Justin (31) und Hailey Bieber (28) haben einen besonderen Meilenstein gefeiert. Vor rund einem Jahr wurden der Sänger und das Model erstmals Eltern. Mittlerweile kann ihr Sohn Jack Blues (1) sogar laufen, wie Bieber stolz auf seinem Instagram–Account teilt.
Auf mehreren Aufnahmen sind Hailey Bieber und ihr Sohn vor einer idyllischen Kulisse zu sehen. Die 28–Jährige trägt eine graue Jogginghose und einen schwarzen Body, während sie Jack Blues an der Hand hält, der selbstständig neben ihr steht.
Bieber selbst kommentierte die Aufnahmen nicht, doch umso mehr freuten sich die Fans über die privaten Einblicke. «Er läuft?! Was?! Oh, mein Gott», kommentierte etwa ein Fan, während ein anderer schrieb: «Er wird so schnell gross.»
«Jack ist für sie der Mittelpunkt von allem»
Erst im vergangenen Monat feierten Justin und Hailey Bieber den ersten Geburtstag ihres Sohnes, wenige Wochen später stand ihr siebter Hochzeitstag an. Nicht nur Jack macht seine ersten Schritte, auch die Beziehung ist offenbar stabil. Das bestätigt nun ein Insider gegenüber dem «People»–Magazin.
«Sie hatten wie alle anderen auch Herausforderungen zu meistern, aber sie kommen immer wieder zum selben Ergebnis zurück: Sie glauben wirklich, dass sie Seelenverwandte sind», sagt die anonyme Quelle. Besonders seit der Geburt ihres Sohnes habe sich die «Bindung nur noch vertieft. Jack ist für sie der Mittelpunkt von allem.»
Auch beruflich läuft es für das Paar rund. «Sie sind beide sehr konzentriert. Justin ist seinen Fans super dankbar. Er freut sich riesig auf Coachella. Hailey wird natürlich da sein», glaubt der Insider. Die Veranstalter hatten erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass Bieber auf dem kommenden Coachella–Festival als einer der Headliner auftreten wird.
Das Paar ist seit 2018 verheiratet
Justin und Hailey Bieber gaben sich 2018 das Jawort. Im August 2024 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. «Willkommen zu Hause», schrieb der Sänger damals auf Instagram zu einem Bild, das den kleinen Fuss des Neugeborenen zeigte. Gleichzeitig verriet er, dass der Kleine den Namen Jack Blues Bieber trägt.