Stolzer Papa! Matthew McConaughey postet seltene Bilder seiner Tochter

Der US–amerikanische Schauspieler Matthew McConaughey (54) hat zum 14. Geburtstag seiner Tochter Vida zwei private Schnappschüsse auf Instagram geteilt. Ein Bild zeigt das Mädchen in einem Oversized–Karohemd zwischen hohen Gräsern, auf dem anderen blickt Vida gedankenverloren in den Sonnenuntergang. Dazu schreibt der stolze Papa: «An Vida, die niemals an einer Blume vorbeigeht, ohne sie zu pflücken: Herzlichen Glückwunsch.»