Stone-Roses-Bassist beigesetzt: Gallagher und Beckham nehmen Abschied

Mounfield gehörte zur klassischen Besetzung der Stone Roses, spielte auf ihrem 1989 erschienenen Debütalbum «The Stone Roses» und dem Nachfolger «Second Coming» aus dem Jahr 1995. Nach Auflösung der Stone Roses im Jahr 1996 schloss er sich Primal Scream an, wechselte 2011 wieder zu The Stone Roses. Mounfields Ehefrau Imelda Mounfield war im November 2020 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.