Store-Eröffnung: Hailey Bieber unterstützt Freundin Gigi Hadid

Hailey Bieber (28) besucht ihre Model–Kollegin Gigi Hadid (29) bei einem besonderen Event. Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, stand Bieber ihrer Freundin bei der Store–Eröffnung ihrer Kaschmirmarke «Guest In Residence» am 7. Dezember in Los Angeles zur Seite. Für die Veranstaltung trug Bieber eine elegante Kombination aus einem weinroten Mantel und einem gleichfarbigen Rock. Dazu wählte sie dunkle Strumpfhosen und schwarze Schuhe mit Absatz. Hadid, die 2022 ihren ersten Laden in New York eröffnet hatte, schlüpfte in einen gestreiften Pullover. Ein Minirock aus Leder vervollständigte ihren Look.