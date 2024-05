Stotterstart: «Furiosa: A Mad Max Saga» enttäuscht an den Kinokassen

Historischer Fehlstart an Feiertagswochenende in den USA

In den USA scheint «Furiosa: A Mad Max Saga» ebenfalls ein Flop zu werden – trotz eines Starts an einem langen Wochenende. In den Vereinigten Staaten wird an diesem Montag (27. Mai) der Memorial Day gefeiert. An jedem letzten Montag im Mai wird jährlich den im Krieg gefallenen Soldaten gedacht.