Strafe für das Duo: Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben

Nachdem sie die vorangegangene Show gewonnen hatten, hofften Winterscheidt und Heufer–Umlauf selbstverständlich erneut auf einen Sieg, der ihnen 15 Minuten Live–Sendezeit eingebracht hätte. Im Finale, in dem sie in der versprochenen Dunkelheit sieben Aufgaben erledigen sollten, scheiterten sie jedoch knapp. Die beiden schafften es etwa, einen Basketball im Korb zu versenken und eine Person mit einer falschen Nase auf der Stirn im Publikum zu finden. Die letzte Aufgabe, die es zu lösen galt, konnten sie in den ihnen gegebenen zehn Minuten aber nicht mehr bewältigen. Sie sollten einen Plüschbären finden und ein Foto mit diesem knipsen, scheiterten aber am Selbstauslöser der Kamera.