Strafe von 21 Jahren: «Tiger King» Joe Exotic bleibt im Gefängnis

Hit auf Netflix

Die im März 2020 erstmalig ausgestrahlte Netflix-Dokumentation «Tiger King: Grosskatzen und ihre Raubtiere» handelt von Joe Exotic, der in den USA einen Privatzoo mit Grosskatzen betrieb, und seiner Fehde mit der unnachgiebigen Tieraktivistin Carole Baskin. Am Ende obsiegte Baskin: Joe Exotic wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt. Baskin bekam per Gerichtsbeschluss das Tiergehege ihres Erzfeindes überschrieben. Im November 2021 erschien eine zweite Staffel von «Tiger King».