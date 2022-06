Strafmass verkündet: R. Kelly zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt

Die Seite Kellys hatte auf eine Haftstrafe unter zehn Jahren gehofft, wie unter anderem CNN berichtet. Die Richterin Ann Donnelly habe demnach nun in New York bei der Verkündung des Strafmasses erklärt, dass der Sänger «einen Pfad zerbrochener Leben» hinterlassen habe. Donnelly habe demzufolge berücksichtigt, dass der 55-Jährige selbst eine traumatische Kindheit gehabt habe. Dies könne sein Verhalten demnach vielleicht «zumindest in Teilen erklären», sei aber «ganz sicher keine Entschuldigung». Bereits im August soll Kelly sich in einem weiteren Prozess in Chicago verantworten.