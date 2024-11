Strafmassverkündung in Donald Trumps Schweigegeldprozess verschoben

Die Verkündung des Strafmasses ist bereits mehrfach verschoben worden. Wie es mit der jetzigen Verschiebung genau für Trump in dem Fall, in dem er bereits verurteilt ist, weitergeht, bleibt vorerst unklar. Seine Anwälte haben nun zunächst bis zum 2. Dezember Zeit, einen Antrag einzureichen, um das Urteil womöglich doch noch zu kippen, wie unter anderem «CNN» berichtet. Trump tritt am 20. Januar seine zweite Amtszeit an. Ob danach noch eine Strafe für den dann amtierenden US–Präsidenten verkündet werden würde, ist fraglich.