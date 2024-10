Strafprozess gegen Gérard Depardieu auf März 2025 verschoben

Gérard Depardieu (75) sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Am 28. Oktober hätte in Paris ein Strafprozess gegen den französischen Schauspieler beginnen sollen. Das Gericht kam am Montag jedoch einer Bitte des Anwalts des nicht anwesenden Schauspielers nach, den Prozess zu verschieben, wie unter anderem die Tageszeitung «Le Parisien» berichtet.