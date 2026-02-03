Strahlend in Rot: Prinzessin Kate besucht walisische Webereien

Kate setzt sich in den vergangenen Monaten sehr für die britische Textilindustrie ein. Bereits im Januar besuchte sie gemeinsam mit Prinz William eine Fabrik in Schottland, wo sie bei der Radical Weavers Charity in Stirling selbst Tartan am Webstuhl webte. Mit ihren Besuchen möchte die Prinzessin die Handwerkskunst, Kreativität und das kulturelle Erbe der walisischen und britischen Textilhersteller würdigen.