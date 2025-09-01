Strahlende Auftritte: Shailene Woodley zeigt in Venedig gerne Bein

Bereits bei der «Jay Kelly»–Premiere am Donnerstag sorgte Woodley für Aufsehen. Sie trug ein ultrakurzes Seidenminikleid in Schwarz, das ihre langen Beine zur Geltung brachte. Zu der ärmellosen Robe mit tiefem Rückenausschnitt kombinierte sie schwarze Riemchen–High–Heels und trug ihr langes dunkles Haar halb hochgesteckt. Sie ergänzte ihren Look mit einer auffälligen Halskette von Bulgari. Bei dem Unternehmen bedankte sich die Schauspielerin bei Instagram dafür, dass «ihr meine ersten Filmfestspiele von Venedig so elegant und schön gemacht habt». Woodley setzte am vergangenen Samstag ein weiteres Mal auf die Marke und wählte für die «Motor City»–Premiere goldenen Schmuck. Der Fokus lag aber ein weiteres Mal auf ihrem Kleid.