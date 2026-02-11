Strahlender Auftritt: Halle Berry zeigt ihren Vintage-Verlobungsring

Liebe in Zeiten der Pandemie

Die Liebesgeschichte der beiden begann mitten in der Corona–Pandemie. Im April 2020 brachte Hunts Bruder die beiden zusammen. Monatelang kommunizierten sie nur per SMS und Telefon, erst vier Monate später trafen sie sich erstmals persönlich. Für Berry, die nach drei gescheiterten Ehen jahrelang öffentliche Kritik ertragen musste, war die Beziehung eine bewusste Kehrtwende. «Nach meiner dritten Scheidung fingen die Leute an zu sagen: ‹Was stimmt nicht mit ihr? Sie kann keinen Mann halten›», erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Onlinemagazin. «Ich habe fast ein Jahrzehnt lang keine Interviews mehr gegeben, weil ich die immer gleiche Geschichte nicht mehr hören konnte.»