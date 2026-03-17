Strahlender Auftritt in Grün: Prinzessin Kate feiert St. Patrick's Day

Am heutigen St. Patrick's Day zeigte sich Prinzessin Kate (44) in feierlicher Stimmung und strahlendem Grün, als sie die Irish Guards zu ihrer traditionellen Parade in den Mons Barracks in Aldershot besuchte. In ihrer Rolle als Oberst des Regiments – ein Titel, den sie seit 2023 innehat – führte die Princess of Wales die feierliche Zeremonie an.
Für den besonderen Anlass wählte Kate einen eleganten, dunkelgrünen Mantel ihrer Lieblingsdesignerin Catherine Walker, den sie durch einen farblich passenden Hut mit einer markanten Schleife ergänzte. Besonders ins Auge fielen ihre Smaragd– und Diamantohrringe, die sie bereits 2022 beim Earthshot Prize getragen hatte. Ein weiteres Highlight ihres Ensembles war die goldene Kleeblatt–Brosche von Cartier – eine Leihgabe der Irish Guards, die traditionell von den weiblichen Mitgliedern der königlichen Familie bei diesem Anlass getragen wird.
Getreu der Tradition, die bis auf Königin Alexandra im Jahr 1901 zurückgeht, überreichte Kate bei der Parade Shamrock–Zweige – dreiblättriges Kleeblatt – an die Offiziere und Gardisten. Besonders rührend: Auch dem Regimentsmaskottchen Seamus, einem imposanten irischen Wolfshund, steckte Kate einen Shamrock–Zweig ans Halsband.
Voller Terminkalender für Prinzessin Kate
Nach der feierlichen Parade, die mit einem königlichen Salut endete, standen für Prinzessin Kate weitere wichtige Aufgaben auf dem Programm. Sie zeichnete Soldaten mit Medaillen für langjährige Dienste und gute Führung aus und nahm sich Zeit für Gespräche mit Junior–Kadetten aus Nordirland. Abgerundet wurde der Besuch durch ein Treffen mit den Familien der Soldaten im Unteroffizierskasino.
2024 verpasste Kate den St. Patrick's Day, der als eine ihrer Lieblingsveranstaltungen gilt, aufgrund ihrer Krebsbehandlungen. Inzwischen ist die Princess of Wales wieder ganz im aktiven royalen Leben angekommen. Diese Woche wird noch besonders ereignisreich: Am Mittwoch begrüsst sie gemeinsam mit Ehemann Prinz William (43) den Präsidenten von Nigeria und dessen Ehefrau zum Staatsbesuch auf Schloss Windsor.