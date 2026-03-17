Strahlender Auftritt in Grün: Prinzessin Kate feiert St. Patrick's Day

Für den besonderen Anlass wählte Kate einen eleganten, dunkelgrünen Mantel ihrer Lieblingsdesignerin Catherine Walker, den sie durch einen farblich passenden Hut mit einer markanten Schleife ergänzte. Besonders ins Auge fielen ihre Smaragd– und Diamantohrringe, die sie bereits 2022 beim Earthshot Prize getragen hatte. Ein weiteres Highlight ihres Ensembles war die goldene Kleeblatt–Brosche von Cartier – eine Leihgabe der Irish Guards, die traditionell von den weiblichen Mitgliedern der königlichen Familie bei diesem Anlass getragen wird.