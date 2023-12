«Stralsund»-Star Sophie Pfennigstorf ist «privat kein Krimi-Fan»

Rund fünf Millionen Zuschauer verfolgten ihr Debüt als Kommissarin Jule Zabek in der beliebten ZDF–Krimireihe «Stralsund». Sophie Pfennigstorf (34) trat im September die Nachfolge von Katharina Wackernagel (45) an. Auch in ihrem zweiten Einsatz in «Stralsund – Tote Träume» (16. Dezember, 20:15 Uhr, ZDF) ermittelt ihre Rolle Jule noch als die «Neue», erklärt Pfennigstorf im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.