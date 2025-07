«Stranger Things 5»: Vecna kehrt für letzten Kampf zurück

Laut der offiziellen Handlungsangabe haben die Helden nur ein gemeinsames Ziel: «Vecna zu finden und ihn zu töten. Aber er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort ist ein Mysterium, ebenso was er vorhat.» Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Elf intensiviert hat. Besonders emotional wird der Zustand von Sadie Sinks Max gezeigt, die seit dem Ende der vierten Staffel im Koma liegt. Der Trailer zeigt Lucas (Caleb McLaughlin), wie er die bewusstlose Max vor herannahenden Demogorgons in Sicherheit zu bringen versucht. In den finalen Sekunden des Trailers kehrt Jamie Campbell Bowers Vecna zurück und erklärt bedrohlich: «Hab dich!» Auch der verstorbene Eddie Munson wird nicht vergessen – auf seinem Grab prangt in roter Farbe der Schriftzug «Schmore in der Hölle».