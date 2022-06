Warum ist im Upside Down die Zeit stehen geblieben?

In der vierten Staffel finden die Teenager heraus, dass die Zeit im Upside Down stehen geblieben ist - genau zu der Zeit, zu der Will damals in der ersten Staffel verschwand. Doch warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Schliesslich ist Will nicht der einzige, der sich in die andere Welt verirrte und dort gefangen war.