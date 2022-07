«Stranger Things»-Finale: Wie wird die vierte Staffel enden?

Denn was schon in der ersten Folge in einer Version von «Dungeons & Dragons» passiert, könnte die Ereignisse des Finales der Staffel voraussagen. Vecna basiert auf einem Monster aus dem Pen-&-Paper-Rollenspiel. Erica tritt in der Episode dem «Höllenfeuer-Club» bei und stellt sich im Spiel unter anderem neben Dustin dem Kampf gegen den Bösewicht. Dustin würfelt eine «11» und schafft es damit nicht, Vecna zu besiegen. Ein letzter Versuch Ericas bedeutet schliesslich aber den Sieg für die Rollenspiel-Gruppe. Womöglich weist dies daraufhin, dass Eleven sich dem manifestierten Vecna im Finale nicht erfolgreich stellen kann, während Erica rettend einschreitet.