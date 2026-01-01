«Stranger Things»: Netflix crasht zum Jahreswechsel teils

Vecna hat offenbar erneut zugeschlagen – zumindest fühlte es sich für viele Fans so an. Als das mit Spannung erwartete Serienfinale von «Stranger Things» an Silvester auf Netflix erschien, brach der Streamingdienst unter dem Ansturm teilweise zusammen. Genau um 17 Uhr pazifischer Zeit, dem Moment der Veröffentlichung, ging bei zahlreichen Nutzerinnen und Nutzern nichts mehr. In Deutschland ging das Finale in der Nacht von Silvester auf Neujahr an den Start.