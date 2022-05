«Stranger Things»: Netflix schaltet in letzter Minute Warnhinweis

Nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Texas diese Woche hat Netflix den Anfang der vierten Staffel von «Stranger Things» mit einem Warnhinweis versehen. Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, erscheint zu Beginn der ersten Folge «Der Höllenfeuer-Club» der an diesem Freitag gestarteten Staffel ein Disclaimer: «Wir haben diese Staffel von ‹Stranger Things› vor einem Jahr gefilmt», heisst es darin. «Angesichts der jüngsten tragischen Schiesserei in einer Schule in Texas könnten die Zuschauer die Eröffnungsszene von Folge 1 beunruhigend finden. Wir sind zutiefst traurig über diese unaussprechliche Gewalt und unsere Herzen gehen an jede Familie, die um einen geliebten Menschen trauert.»