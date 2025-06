«Stranger Things»: Netflix zeigt das grosse Finale zum Jahreswechsel

«Stranger Things»: Das sind die Starttermine

Die Mystery–Serie, die zu den grössten Erfolgen von Netflix gehört, geht im November in die letzte Runde. In einem eigenen «Date Announcement»–Trailer kündigt der Streamer die Termine für die Veröffentlichung der Folgen an. Los geht es in den USA am 26. November. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die ersten vier Episoden der fünften «Stranger Things»–Staffel in Deutschland laut einer Netflix–Mitteilung ab dem 27. November um 02:00 Uhr morgens streambar sein.