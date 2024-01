«Stranger Things»: Produktion der letzten Staffel offiziell angelaufen

Auf dem Account der Serie wurde ein Foto veröffentlicht, das die Macher mit zahlreichen «Stranger Things»–Stars zeigt – darunter Millie Bobby Brown (19), Noah Schnapp (19), Sadie Sink (21) und David Harbour (48). Im Kommentar schlägt Netflix «Alarmstufe Rot» und kündigt an: «Die ‹Stranger Things 5›–Produktion hat offiziell begonnen!!!» In einer Pressemitteilung verspricht der Streamingdienst, dass in den neuen Episoden alle Fragen der Fans beantwortet werden sollen.