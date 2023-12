«Stranger Things»: Produktion für Staffel fünf startet im Januar 2024

Schauspieler David Harbour will loslegen

Laut «Deadline» ist nun aber davon auszugehen, dass sich die Darsteller bereits für die Vorbereitungen in Atlanta aufhalten, wo «Stranger Things» gedreht wird. Etwas ähnliches hatte im November auch David Harbour (48) bei einem Event in Los Angeles angedeutet. Der Darsteller des Polizeichefs Jim Hopper sagte laut «Variety» über seine Pläne nach dem Hollywood–Streik: «Ich meine, wir müssen die letzte Staffel von ‹Stranger Things› drehen, nicht wahr? Ich muss in ein paar Tagen da unten sein. Wir müssen loslegen – wir sind spät dran.»