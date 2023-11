«Stranger-Things»-Star David Harbour verrät Drehstart von Staffel fünf

Der Schauspieler David Harbour (48) hat angedeutet, dass der Drehbeginn für die letzte Staffel von «Stranger Things» unmittelbar bevorsteht. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, erklärte er bei einem Event in Los Angeles, dass die Produktion in «ein paar Tagen» wieder aufgenommen wird. Als er gefragt wurde, was er nach den Hollywood–Streiks als nächstes vorhabe, antwortete er: «Ich meine, wir müssen die letzte Staffel von ‹Stranger Things› drehen, nicht wahr? Ich muss in ein paar Tagen da unten sein. Wir müssen loslegen – wir sind spät dran.»