«Stranger Things»-Star Maya Hawke: Überraschungstrauung in New York

An der Seite ihrer Tochter: Mayas berühmte Eltern Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55). Das einstige Hollywood–Traumpaar, längst getrennt, stand an diesem besonderen Tag gemeinsam hinter seinem Kind. Auf Fotos, die unter anderem das «Hello!»–Magazin veröffentlichte, ist zu sehen, wie Maya an der Seite ihres Vaters im Brautkleid durch die winterlichen Strassen New Yorks läuft. Mutter Uma erschien in einem hellblauen Kleid – und damit das «Something Blue» der Braut.