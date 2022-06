«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown: Geheimplan für «Star Wars»?

Die 18-Jährige bekommt den Spekulationen zufolge momentan geschätzte eine Million Dollar pro «Stranger Things»-Folge. Ein «Star Wars»-Streifen könnte ihr noch einiges mehr einbringen. Der Grund: Browns grosse Beliebtheit beim jungen Publikum. Bei Disney sei man sich bewusst, was für eine Ikone sie bereits für die 10- bis 30-jährigen Zuschauer sei, erklärte eine anonyme Quelle in dem «Mirror»-Bericht. «Sie könnte leicht 15 Millionen Dollar für einen ersten Film oder eine erste Serie mit nach Hause nehmen», so der Insider.