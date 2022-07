«Stranger Things» stellt krassen Streaming-Rekord auf

In der hauseigenen Liste der am längsten gestreamten, englischsprachigen Serien rangiert die vierte Staffel von «Stranger Things» bereits auf dem ersten Platz. Derzeit gibt der Streamingdienst an, dass Zuschauerinnen und Zuschauer in den ersten 28 Tagen für mehr als 930 Millionen Sehstunden eingeschaltet haben. Sollte Netflix hier auch noch das gerade erst erschienene Staffelfinale hinzurechnen, wird diese Zahl wohl noch deutlich steigen.