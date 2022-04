«Stranger Things»: Trailer zu Staffel vier zeigt die neuen Schrecken

Apropos gespenstisch: Wer kurz blinzelt, verpasst den Auftritt einer wahren Horror-Ikone. Mit vernarbten, eitrigen Augen ist für den Bruchteil einer Sekunde auch Robert Englund zu erspähen - also jener Schauspieler, der vor bald 40 Jahren mit «Nightmare on Elm Street» Horror-Geschichte als Freddy Krueger schrieb. Zu seinem Part in «Stranger Things» ist bekannt, dass er einen Mörder namens Victor Creel spielt, der seit Jahrzehnten in einer psychiatrischen Einrichtung sitzt - wie passend...