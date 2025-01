«Stranger Things», «Wednesday» und mehr: Die Serien-Highlights 2025

«A Knight of the Seven Kingdoms»: Ende 2025 bei Sky und Wow

Nach «House of the Dragon» können sich Fans der epischen Fantasy–Serie «Game of Thrones» 2025 auf den zweiten Serienableger aus Westeros freuen. «A Knight of the Seven Kingdoms» präsentiert die Geschichte von Ser Duncan dem Grossen (Peter Claffey, 28) und seinem Knappen Ei (Dexter Sol Ansell, 10). Sie sind fahrende Ritter, die durch die Lande ziehen, an Turnieren teilnehmen oder sich in den Dienst eines Lords stellen, wobei Ei in Wahrheit vom Königsgeschlecht der Targaryens abstammt.