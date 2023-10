Strassensperrung nötig? Heidi Klum verrät Details zu Halloween-Kostüm

Kann Heidi Klum (50) ihr Halloween–Kostüm aus dem vergangenen Jahr übertreffen? Das Model überraschte 2022 als überlebensgrosser Wurm, Ehemann Tom Kaulitz (34) als Fischer. Doch offenbar will die Königin der Halloween–Kostüme dieses Jahr noch einen draufsetzen, wenn sie am 31. Oktober wieder zu ihrer berühmten Halloween–Party in New York City lädt.