Strauss greift Boris Johnson an

In einem Video, das Johnsons Ehefrau Carrie Johnson (37) in den sozialen Medien mit dem Zusatz «Zu lustig, um es nicht zu teilen» postete, ist die Situation eingefangen: Johnson sitzt offenbar in einem Safaripark im Auto hinter dem Steuer. Neben ihm ist sein vierjähriger Sohn Wilfred, beide beobachten gespannt einen Strauss, während sie sich mit dem Auto nähern.