Streaming-Coup: RTL+ sichert sich ZDF-Serienhits wie «Der Bergdoktor»

Serien–Flut in drei Wellen

Die Serien–Flut kommt in mehreren Wellen zu RTL+. Los geht es am 15. September mit den Krimiserien von «Wilsberg» bis «Friesland». Die zweite Fuhre kommt am 15. Oktober an. Sie besteht aus Dramaserien wie «Der Bergdoktor», «Die Bergretter» und «Bettys Diagnose». Wieder einen Monat später, am 15. November lädt RTL+ das letzte Paket hoch. Darin sind die Klassiker wie «Das Traumschiff», «Die Schwarzwaldklinik» und «Ich heirate eine Familie».