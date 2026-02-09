Streaming-Dschungel 2026: Wie teuer die komplette Unterhaltung ist

An der Spitze des Streaming–Marktes stehen nach wie vor Netflix und Amazon Prime Video, die für viele Haushalte zur Grundausstattung gehören. Je nach Tarif verlangt Netflix rund fünf Euro für das Abo mit Werbung bis zu knapp 20 Euro für das Premium–Paket mit 4K–Qualität und mehreren parallelen Streams. Amazon Prime Video ist mit 8,99 Euro pro Monat vergleichsweise günstig (und enthält auch die anderen Prime–Vorteile wie kostenlose Lieferungen oder Amazon Musik); komplett werbefrei werden die Filme und Serien aber nur bei einem monatlichen Aufpreis von 2,99 Euro.