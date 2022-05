Streamingdienst Netflix soll bereits Ende 2022 Werbung einführen

Diese schnelle und ambitionierte Umsetzung werde «einige Kompromisse» erfordern, heisst es in dem Netflix-Memo. «Jedes grosse Streaming-Unternehmen mit Ausnahme von Apple hat oder wird einen werbefinanzierten Dienst haben. Aus gutem Grund wollen die Leute günstigere Optionen.» Zudem betonte Netflix in dem Statement angeblich den Erfolg von HBO Max und Hulu, die beide werbefinanzierte Dienste anbieten und gleichzeitig in der Lage sind, sich als «starke Marken» zu behaupten. Reed Hastings (61), Co-CEO von Netflix, hatte kürzlich bereits die Werbefinanzierung angekündigt, sprach dabei aber von einer Einführung in «ein bis zwei Jahren».