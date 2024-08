Streifen in Pastellfarben: Der schönste Sommer-Modetrend 2024

Streifen in Pastellfarben sorgen für Sommerfrische

Pastellfarben sind seit jeher ein fester Bestandteil der Sommermode, und in diesem Jahr erleben sie in Kombination mit Streifen ein beeindruckendes Comeback. Ob als dezente Akzente oder als mutiger All–Over–Look – Streifen in Pastellfarben verleihen jedem Outfit eine leichte und luftige Note. Die Farbpalette reicht von sanftem Buttergelb über zarten Flieder bis hin zu kühlem Mintgrün und pudrigem Rosé. Diese Farben strahlen etwas Beruhigendes aus und lassen sich perfekt in die luftige Sommermode integrieren.