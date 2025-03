Streit? Anna Kendrick geht Fragen über Blake Lively aus dem Weg

Die öffentlich ausgetragene Fehde von Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) um «Nur noch ein einziges Mal» wurde in den letzten Monaten hinreichend thematisiert. Nun gibt es auch Gerüchte um Zoff bei Blake Livelys nächstem Film. Bei der Promotion von «Nur noch ein kleiner Gefallen» soll es zwischen ihr und Co–Star Anna Kendrick (39) gekracht haben. Die Fortsetzung von «Nur ein kleiner Gefallen» (2018) feierte am Wochenende ihre Premiere beim SXSW Film & TV Festival in Austin, Texas.