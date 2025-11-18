Streit mit Billie Eilish: Elon Musk reagiert mit Beleidigung

Eilish hatte einen Instagram–Beitrag der Aktivistengruppe «My Voice, My Choice» geteilt, der konkrete Vorschläge enthielt, wie Musk sein Vermögen nutzen könnte, um Gutes in der Welt zu erreichen. Mit 40 Milliarden US–Dollar pro Jahr könnte er laut der Gruppe etwa den Welthunger bis 2030 beenden. Zwei Milliarden Dollar jährlich würden laut der Rechnung ausreichen, um alle stark bedrohten Tierarten auf den Status «gefährdet» herabzustufen. Auch der Wiederaufbau Gazas wäre mit einem Bruchteil seines Vermögens möglich.