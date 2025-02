Streit nimmt kein Ende: Blake Lively wird von PR-Firma verklagt

Der Gerichtsstreit von Blake Lively (37) gegen Justin Baldoni (41) geht in die nächste Runde: Jetzt wurde die Schauspielerin, die ihren Co–Star nach den gemeinsamen Dreharbeiten zu «Nur noch ein einziges Mal» wegen sexueller Belästigung verklagt hatte, wiederum von einer PR–Firma verklagt. Am Dienstag, 4. Februar, reichte Jed Wallace von der in Texas ansässigen Krisenmanagementfirma Street Relations Inc. die Klage wegen Verleumdung ein.