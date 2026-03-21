Streit um «Michael»-Biopic: Anwalt schiesst gegen Paris Jackson

Kein Kinofilm wäre «unverantwortlich»

Der Anwalt von Branca und McClain weist diese Behauptungen gegenüber «TMZ» entschieden zurück. Die Jackson–Tochter und ihre Berater wollten wohl «Medienspiele spielen, indem sie reisserische, aber falsche Anschuldigungen erheben». So sei auch die Behauptung, Branca habe keine Produktionserfahrung, «Unsinn» und ignoriere die Tatsache, dass die Nachlassverwalter bereits mehrere Projekte mit und über Michael Jackson realisiert hätten. Es wäre «unverantwortlich, die Realisierung eines grossen Kinofilms über Michael Jacksons Leben nicht in Erwägung zu ziehen».