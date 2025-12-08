Streit um Warner Bros: Paramount startet Angriff auf Netflix-Angebot

Netflix rund 400 Milliarden Dollar wert, Paramount nur 14

Auf den ersten Blick wirkt der Vorstoss fast verwegen. Paramount bringt einen Börsenwert von gerade einmal 14 Milliarden Dollar auf die Waage. Netflix hingegen ist mehr als 400 Milliarden Dollar wert. Doch die Finanzierung steht offenbar: Die Familie Ellison und der Investmentpartner RedBird Capital sichern den Deal ab. Zusätzlich liegen Kreditzusagen über 54 Milliarden Dollar von der Bank of America, der Citibank und der Apollo Bank vor. David Ellisons Vater Larry Ellison (81), Gründer des Software–Riesen Oracle, spielt dabei laut Medienberichten ebenfalls keine unwesentliche Rolle.