Streiten sich Olivia Wilde und Jason Sudeikis jetzt vor Gericht?

«Er hätte mir [den Antrag] diskret zustellen können, aber stattdessen entschied er sich, mir [den Antrag] auf die aggressivste Art und Weise zuzustellen», so die amerikanisch-irische Schauspielerin. Ihr Ex-Partner würde sie «beruflich in Verlegenheit» bringen, was in einem «krassem Widerspruch zum Wohl unserer Kinder» stehe.